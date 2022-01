Michelle e Tomaso | ora parla l’altra donna | Noemi Michelini Finalmente la verità Ecco cosa ha confessato

Leggi su cityroma

(Di sabato 29 gennaio 2022) Gossip e indiscrezioni a non finire sulla fine della love story traHunziker eTrussardi. Fine arrivata dopo dieci anni insieme e due splendide figlie, Sole e Celeste, che oggi hanno rispettivamente 8 e 6 anni. I diretti interessati hanno preferito non rilasciare ulteriori dettagli sulla loro separazione ma l’imprenditore ha smentito le voci inerenti una nuova fiamma. Trussardi è stato infatti pizzicato dai paparazzi in compagnia di Naomi, assistente personale della stilista Elisabetta Franchi. I due hanno trascorso un weekend in montagna insieme ad una comitiva di amici: è bastato vederli insieme per gridare subito ad un nuovo amore.ha prontamente smentito tutto su Instagram e anche Naomi ha deciso di reagire. Laha condiviso sul suo account un articolo che ...