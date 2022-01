Mercati, investitori si allontanano da obbligazioni - spazzzatura (Di sabato 29 gennaio 2022) L'interesse degli investitori sulle obbligazioni spazzatura europee, un indicatore - chiave del rischio di mercato, si è attenuato poiché la volatilità delle azioni globali e la crescente tensione al ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) L'interesse deglisullespazzatura europee, un indicatore - chiave del rischio di mercato, si è attenuato poiché la volatilità delle azioni globali e la crescente tensione al ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercati investitori Mercati, investitori si allontanano da obbligazioni - spazzzatura Per molti investitori, tuttavia, il rischio di una guerra per la terra che scoppi nell'Europa ... I mercati stanno ora scontando quasi cinque rialzi dei tassi di interesse quest'anno, quando solo uno ...

Bitcoin, ecco il punto della situazione: resistenza a 40mila dollari ... una serie di situazioni stanno confermando che le correlazioni tra le criptovalute e i mercati ... nonostante gli ultimi chiari di luna, ha iniettato molta sicurezza tra gli investitori e i trader.

Elezione Quirinale, alle 9,30 il settimo scrutinio Ma i mercati hanno le idee chiare L’incapacità di trovare una soluzione porta gli investitori a pensare che lo sbocco naturale della disputa sarà quella di puntare su Mario Draghi ...

