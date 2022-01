Meloni | «Votiamo Nordio e il centrodestra va rifondato da capo»

(Di sabato 29 gennaio 2022) Giorgia, al termine della riunione con i Grandi elettori di Fdi e prima dell'ottava votazione per il Colle, ha annunciato che «Fdi per coerenza continuerà...

Ultime Notizie dalla rete : Meloni Votiamo

Anche perché sappiamo tutti che il secondo mandato presidenziale non può diventare una prassi, forzando gli equilibri previsti dalla nostra Costituzione', ha spiegato poi Giorgia. 'In ogni ...C'è Salvini che capitola su Mattarella, lache fa l'incazzata in servizio permanente effettivo e dice "basta,Nordio ", l'ultimo tentativo di Forza Italia, Renzi , iper - attivo, e i ...“La vicenda dell’elezione del prossimo Presidente della Repubblica dimostra che in Parlamento ci sono persone che preferiscono barattare i sette anni della presidenza della Repubblica per sette mesi d ..."Fratelli d'Italia non voterà Mattarella". La leader di Fratelli d'Italia rilascia le sue primissime dichiarazioni ai ...