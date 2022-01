Meloni: “Non voteremo il bis di Mattarella, nel centrodestra bisogna ricominciare da capo” (Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA – “Fratelli d’Italia non voterà per la riconferma di Mattarella per diverse ragioni. La prima è che siamo di fronte a un’anomalia sul piano istituzionale: un Parlamento delegittimato dal consenso dei parlamentati e dal taglio dei parlamentari che rielegge un presidente, un’ipotesi lasciata aperta dalla Costituzione solo per una emergenza reale, una guerra. E al settimo scrutinio, come extrema ratio, quasi un candidato risulta, con tutto il rispetto”. Lo ha detto Giorgia Meloni. “Il centrodestra parlamentare mi pare che non esista. E’ ancora maggioranza nella nazione, credo che debba avere rappresentanza politica ma credo che bisogna ricominciare tutto da capo”, ha poi aggiunto la Meloni parlando all’uscita da Montecitorio a proposito dell’esito del negoziato ... Leggi su lopinionista (Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA – “Fratelli d’Italia non voterà per la riconferma diper diverse ragioni. La prima è che siamo di fronte a un’anomalia sul piano istituzionale: un Parlamento delegittimato dal consenso dei parlamentati e dal taglio dei parlamentari che rielegge un presidente, un’ipotesi lasciata aperta dalla Costituzione solo per una emergenza reale, una guerra. E al settimo scrutinio, come extrema ratio, quasi un candidato risulta, con tutto il rispetto”. Lo ha detto Giorgia. “Ilparlamentare mi pare che non esista. E’ ancora maggioranza nella nazione, credo che debba avere rappresentanza politica ma credo chetutto da”, ha poi aggiunto laparlando all’uscita da Montecitorio a proposito dell’esito del negoziato ...

Advertising

francescocosta : Sono giorni, se non settimane, che Letta con pazienza asseconda tutti i mal di pancia e le indecisioni e i capricci… - MediasetTgcom24 : Meloni: 'Non voteremo Mattarella, questo è un fallimento di tutti' #quirinale #mattarella #presidenterepubblica… - GiovaQuez : Secondo Meloni il nome di #Belloni non andrebbe bene ad alcuni in quanto donna. Come strumentalizzare la questione… - montagna02 : RT @MazzolaiMarco: Cosa hanno fatto Salvini e la Meloni per opporsi al greenpass, al divieto per i ragazzi e le persone non vaccinate di sa… - utini19 : RT @utini19: Non c'è niente da fare a destra sono tutti dei mistificatori Anche la Meloni ha appena detto che in ITALIA ci sono DECINE DI M… -