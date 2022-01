Meloni furiosa: il centrodestra va rifondato dall'inizio (Di sabato 29 gennaio 2022) AGI - "Il centrodestra parlamentare mi pare che non esista. È ancora maggioranza nella nazione, credo che debba avere rappresentanza politica, lavoreremo per questo, ma credo che bisogna ricominciare da capo, bisogna rifondarlo". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni commentando la svolta nell'elezione del Presidente della Repubblica. La vicenda dell'elezione del prossimo Presidente della Repubblica dimostra che in Parlamento ci sono persone che preferiscono "barattare i sette anni della presidenza della Repubblica per sette mesi di stipendio e di mandato parlamentare". Meloni conferma il voto del suo gruppo per Carlo Nordio Romanzo #Quirinale. Manco il Gattopardo, siamo al “nulla cambi, perché nulla cambi” — Giorgia Meloni ? (@GiorgiaMeloni) January 29, 2022 "Mi ... Leggi su agi (Di sabato 29 gennaio 2022) AGI - "Ilparlamentare mi pare che non esista. È ancora maggioranza nella nazione, credo che debba avere rappresentanza politica, lavoreremo per questo, ma credo che bisogna ricominciare da capo, bisogna rifondarlo". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia Giorgiacommentando la svolta nell'elezione del Presidente della Repubblica. La vicenda dell'elezione del prossimo Presidente della Repubblica dimostra che in Parlamento ci sono persone che preferiscono "barattare i sette anni della presidenza della Repubblica per sette mesi di stipendio e di mandato parlamentare".conferma il voto del suo gruppo per Carlo Nordio Romanzo #Quirinale. Manco il Gattopardo, siamo al “nulla cambi, perché nulla cambi” — Giorgia? (@Giorgia) January 29, 2022 "Mi ...

Advertising

LaStampa : La giravolta di Salvini sul Mattarella bis dopo la telefonata con Draghi. Meloni furiosa. Il centrodestra si sfascia - fisco24_info : Meloni furiosa: il centrodestra va rifondato dall'inizio: AGI - 'Il centrodestra parlamentare mi pare che non esist… - ZenatiDavide : La giravolta di Salvini sul Mattarella bis dopo la telefonata con Draghi. Meloni furiosa. Il centrodestra si sfasci… - RItaliaN21 : Meloni furiosa: “Fratelli d’Italia non voterà Mattarella. Hanno barattato 7 anni per 7 mesi di stipendio”: - guidomarchello : La Lega voterà Mattarella. La Meloni è furiosa per una promessa mancata. La certezza è che la parola di Salvini va… -