Melissa Satta lascia tutti a bocca aperta “Non volevo …” (Di sabato 29 gennaio 2022) Melissa Satta è una nota showgirl nonché ex velina di Striscia la notizia, la quale nella giornata di oggi è stata ospite nel salotto di Verissimo e sembra che per la prima volta abbia parlato a cuore aperto della sua vita privata. Melissa è stata per diverso tempo fidanzata e poi sposata con Kevin Prince Boateng, poi ad un certo punto la loro storia è finita e sembra che entrambi non abbiano mai chiarito i motivi che hanno portato i due alla separazione. Ebbene, proprio nel salotto di Silvia Toffanin, oggi Melissa ha parlato ed ha fatto chiarezza su diversi punti. Melissa Satta, importanti rivelazioni nel salotto di Verissimo A circa un anno dalla separazione tra Melissa e Kevin Prince Boateng, sembra che la showgirl ed ex velina sia uscita allo scoperto ... Leggi su baritalianews (Di sabato 29 gennaio 2022)è una nota showgirl nonché ex velina di Striscia la notizia, la quale nella giornata di oggi è stata ospite nel salotto di Verissimo e sembra che per la prima volta abbia parlato a cuore aperto della sua vita privata.è stata per diverso tempo fidanzata e poi sposata con Kevin Prince Boateng, poi ad un certo punto la loro storia è finita e sembra che entrambi non abbiano mai chiarito i motivi che hanno portato i due alla separazione. Ebbene, proprio nel salotto di Silvia Toffanin, oggiha parlato ed ha fatto chiarezza su diversi punti., importanti rivelazioni nel salotto di Verissimo A circa un anno dalla separazione trae Kevin Prince Boateng, sembra che la showgirl ed ex velina sia uscita allo scoperto ...

Advertising

kamilavalievas : @ivarrkosto per un secondo ho pensato che hai scritto melissa satta - VelvetMagIta : #MelissaSatta ospite a #Verissimo: il #Covid, #Vieri, Boateng e il nuovo amore [VIDEO] #Velvet #VelvetMag - Emycaiazzo22 : RT @MediasetPlay: Melissa Satta a #Verissimo: 'La separazione da Boateng? Non è stata una mia scelta' - occhio_notizie : Verissimo, Melissa Satta: 'Oggi voglio un figlio da Mattia' #Verissimo - MediasetPlay : Melissa Satta a #Verissimo: 'La separazione da Boateng? Non è stata una mia scelta' -