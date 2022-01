Melissa Satta, chi è il nuovo fidanzato Mattia Rivetti (Di sabato 29 gennaio 2022) Melissa Satta esce allo scoperto e ufficilizza la sua storia d’amore con Mattia Rivetti. La modella sarda, dunque, non è più single. La conferma l’ha data lei stessa, pubblicando sul suo profilo Instagram una foto insieme al nuovo compagno: la coppia è a Saint-Tropez, in una passerella, tra le canne. Entrambe sorridenti e Mattia che le cinge la vita. Di recente la Satta e il nuovo amore erano stati ‘paparazzati’ in Sardegna in atteggiamenti complici ma non c’era stata alcune conferma. Chi è Mattia Rivetti Ma chi è l’uomo che ha fatto innamorare l’ex velina di Striscia la Notizia dopo la fine del matrimonio con il calciatore Kevin Prince Boateng? Mattia Rivetti, 34 anni, è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 29 gennaio 2022)esce allo scoperto e ufficilizza la sua storia d’amore con. La modella sarda, dunque, non è più single. La conferma l’ha data lei stessa, pubblicando sul suo profilo Instagram una foto insieme alcompagno: la coppia è a Saint-Tropez, in una passerella, tra le canne. Entrambe sorridenti eche le cinge la vita. Di recente lae ilamore erano stati ‘paparazzati’ in Sardegna in atteggiamenti complici ma non c’era stata alcune conferma. Chi èMa chi è l’uomo che ha fatto innamorare l’ex velina di Striscia la Notizia dopo la fine del matrimonio con il calciatore Kevin Prince Boateng?, 34 anni, è ...

Advertising

GenteVipNews : MELISSA SATTA, VERISSIMO: “Vorrei ricreare una famiglia con il mio nuovo compagno” - Emycaiazzo22 : RT @MediasetPlay: Una bellissima donna e una dolce mamma ?? Oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity,… - MediasetPlay : Una bellissima donna e una dolce mamma ?? Oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infi… - occhio_notizie : Verissimo, Melissa Satta confessa: ''Separarmi da Boateng non è stata una mia scelta'' #verissimo - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: Gli ospiti di sabato 29 gennaio 2022 a Verissimo saranno: Melissa Satta, Pino Insegno, Amanda Sandrelli, Enzo Miccio e… -