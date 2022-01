Mattarella rieletto presidente | Brunetta | “Auguri e buon lavoro!”

(Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA – “”. Lo afferma sui social il ministro della pubblica amministrazione, Renato(foto). In mattinata, il ministro aveva scritto questo post su Telegram: “Stabilità e credibilità: ho sostenuto da sempre la necessità di tutelare questi due valori sopra tutti, per il bene del Paese. I migliori garanti della stabilità e della credibilità dell’Italia sono Sergioalla presidenza della Repubblica e Mario Draghi alla guida del Governo. Oggi il Parlamento farà la scelta giusta”. L'articolo L'Opinionista.

Sergio #Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica Italiana

, osserva invece l'Agence France Presse, 'è statopresidente al termine di una maratona parlamentare che ha fatto emergere le profonde divisioni fra i partiti della maggioranza in ...Leggi Anchebis, il costituzionalista democristiano che resta al Quirinale Leggi Anche Quirinale,con 759 voti: è il più votato dopo Pertini - Le sue prime parole: '...Sergio Mattarella moglie: la consorte del rieletto Presidente della Repubblica è scomparsa nel 2012, ma scopriamo meglio ...NOCI - Oggi finalmente il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, ha eletto Sergio Mattarella Presidente della Repubblica. I voti per Mattarella sono stati 759. Per ...