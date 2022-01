Mattarella confermato al Quirinale: il presidente salva l'Italia da una crisi istituzionale (Di sabato 29 gennaio 2022) Mattarella succede a se stesso. E' lui il presidente della Repubblica. Era stato lo stesso Draghi a chiedere a Mattarella di restare per il bene del paese. E con lui tutti i capogruppo dei partiti di ... Leggi su globalist (Di sabato 29 gennaio 2022)succede a se stesso. E' lui ildella Repubblica. Era stato lo stesso Draghi a chiedere adi restare per il bene del paese. E con lui tutti i capogruppo dei partiti di ...

