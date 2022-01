Mattarella bis: sconfitta della politica? No, sconfitta dei leader politici (Di sabato 29 gennaio 2022) Il ricorso a un Mattarella bis è la sconfitta della politica, come sostengono in tanti? Da un certo punto di vista sì, nel senso che la politica non è riuscita a trovare un’intesa, neanche adesso, in piena emergenza pandemica, un’intesa che portasse al Quirinale una personalità, se non condivisa da tutti, almeno con una discreta maggioranza. O perfino con una risicata maggioranza. Ma per almeno due motivi non possiamo essere certi che la politica sia stata affossata. Il primo è che al termine dell’elezione non ci ritroviamo nei due ruoli chiave delle istituzioni due tecnici. Cioè con un economista a Palazzo Chigi, un giurista o un avvocato o un funzionario indirizzati direttamente al Colle avrebbero davvero detto che l’arte della gestione e ... Leggi su bergamonews (Di sabato 29 gennaio 2022) Il ricorso a unbis è la, come sostengono in tanti? Da un certo punto di vista sì, nel senso che lanon è riuscita a trovare un’intesa, neanche adesso, in piena emergenza pandemica, un’intesa che portasse al Quirinale una personalità, se non condivisa da tutti, almeno con una discreta maggioranza. O perfino con una risicata maggioranza. Ma per almeno due motivi non possiamo essere certi che lasia stata affossata. Il primo è che al termine dell’elezione non ci ritroviamo nei due ruoli chiave delle istituzioni due tecnici. Cioè con un economista a Palazzo Chigi, un giurista o un avvocato o un funzionario indirizzati direttamente al Colle avrebbero davvero detto che l’artegestione e ...

