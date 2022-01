Mattarella bis | ora lo rivendicano tutti | ma ecco chi per primo ha lavorato per la rielezione del capo dello Stato

(Di sabato 29 gennaio 2022) Nel giorno della resa dei partiti, tutte (o quasi) le forze politiche cercano di intestarsi l’operazionebis. Ma la cronaca racconta una storia molto diversa. I primi a lavorare per il rinnovo delsono stati infatti un gruppo di senatori M5s che da più di un mese spingono perché fosse il Movimento 5 stelle a portare al tavolo dei leader la soluzione. I nomi sonotrascritti nelle cronache politiche di inizio gennaio: il senatore M5sDi Nicola innanzitutto, poi i colleghi Toninelli, Audino, Presutto, Campagna, Nocerino. Loro hanno iniziato i confronti e le trattative, nonostante le resistenze dei vertici e trovando una sponda prima nei Giovani turchi Pd (Matteo Orfini e Verducci) e in Base riformista. E poi pian piano pescando in modo trasversale ...

Salvini apre al Mattarella bis. Secondo me sarebbe una sconfitta del sistema politico, ma più che altro il risulta…

AGI/Vista - "Il centrodestra deve rifondarsi, darsi nuove regole, fare scelte comprensibili per il popolo italiano. La decisione di Salvini e Berlusconi di convergere su unnon è infatti comprensibile e Fdi non la sostiene. La scelta didi ritrattare le sue dichiarazioni sull'indisponibilità a forzare la Costituzione con il secondo mandato non è ...Se nel giorno dell'elezione diun nostro importante alleato di governo parla di passare mesi a cambiare la legge elettorale, abbiamo delle priorità diverse e punti di vista diversi". ...“Vedendo anche com'è caratterialmente il presidente Mattarella penso che il suo ruolo lo svolgerà fino in fondo: sono convinto che sar&a ...Un atto ignobile e inevitabile. Il filosofo Massimo Cacciari sceglie il paradosso per commentare la rielezione al Quirinale di Sergio Mattarella, un ...