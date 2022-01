Mattarella bis | l’ira di Lega e FdI su Toti | “Voltagabbana | ci ha pugnalato”

(Di sabato 29 gennaio 2022) La tenuta della giunta regionale ligure non sembra in discussione, ma la tensione è altissima. Viviani, deputato del Carroccio: «Ora riflessione sulle Comunali». Nel mirino l’asse con Renzi

Una Giorgia Meloni scatenata, dopo ilal Quirinale di Sergio. E ha anche gioco facile, la leader di Fratelli d'Italia, che ha sempre mantenuto la sua posizione. Gli altri leader, invece, no. E così ne ha per tutti, a ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche Sergiorieletto presidente della Repubblica con 759 voti: al via ilM5S, Conte ...Mattarella, dopo la riconferma a Capo dello Stato, continuerà a risiedere negli alloggi presidenziali del Quirinale e di Castelporziano a Roma e ...Nella notte tra il 29 e il 30 gennaio, a pochi passi dal Quirinale, in via della Cordonata, è apparso un nuovo murale dell'artista Laika, dal titolo "Trasloco Bis". L'opera raffigura il presidente usc ...