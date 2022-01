Mattarella bis, l'ira della Meloni sul Centrodestra: "Siamo gli unici leali, coalizione non esiste più" (Di sabato 29 gennaio 2022) 'Non voglio crederci'. Giorgia Meloni con un tweet aveva commentato amaramente l'accordo chiuso nella maggioranza di governo per il Mattarella bis. Ma quell'accordo di fatto ha frantumato quel che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 29 gennaio 2022) 'Non voglio crederci'. Giorgiacon un tweet aveva commentato amaramente l'accordo chiuso nella maggioranza di governo per ilbis. Ma quell'accordo di fatto ha frantumato quel che ...

SimoneAlliva : #Mattarella bis cioè la sconfitta della politica, la sconfitta di un paese. E i partiti che si nascondo dietro 'lo… - StefanoGuerrera : il fallimento totale della politica italiana con Mattarella favorito dopo che ha dichiarato di non volere il bis è… - lorepregliasco : Salvini apre al Mattarella bis. Secondo me sarebbe una sconfitta del sistema politico, ma più che altro il risulta… - _carollll___ : RT @repubblica: Sergio #Mattarella è di nuovo Presidente della Repubblica. Lo ha deciso il Parlamento con l'ottava votazione, stabilendo c… - lugian76 : RT @noitre32: La coerenza di Mattarella : per 14 volte ha detto NO a Mattarella bis. In pochi minuti ha cambiato idea. Il fallimento delle… -