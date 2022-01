Mattarella bis? La politica oggi come una filastrocca (Di sabato 29 gennaio 2022) La coltre di fumo sul Colle si è diradata, lasciando apparire il Mattarella bis. In poche parole “per andare avanti” è necessario che tutto resti com’era. In puro stile gattopardesco. Draghi serve a palazzo Chigi per la sopravvivenza dell’esecutivo, e probabilmente del Paese. Mattarella al Quirinale per ‘frizzare’ il tempo nell’attesa dell’appuntamento alle Politiche del 2023. Il risultato finale? Si è ridicolizzata la politica. Il Mattarella bis serve in realtà ai partiti ancor prima che alla stabilità del Paese. Mattarella bis: una necessità dei partiti I partiti gongolano in TV per l’accordo raggiunto last minute sul Mattarella bis. “Si è salvata l’unità nazionale e la stabilità del paese” affermano i più. ... Leggi su velvetmag (Di sabato 29 gennaio 2022) La coltre di fumo sul Colle si è diradata, lasciando apparire il. In poche parole “per andare avanti” è necessario che tutto resti com’era. In puro stile gattopardesco. Draghi serve a palazzo Chigi per la sopravvivenza dell’esecutivo, e probabilmente del Paese.al Quirinale per ‘frizzare’ il tempo nell’attesa dell’appuntamento alle Politiche del 2023. Il risultato finale? Si è ridicolizzata la. Ilserve in realtà ai partiti ancor prima che alla stabilità del Paese.: una necessità dei partiti I partiti gongolano in TV per l’accordo raggiunto last minute sul. “Si è salvata l’unità nazionale e la stabilità del paese” affermano i più. ...

SimoneAlliva : #Mattarella bis cioè la sconfitta della politica, la sconfitta di un paese. E i partiti che si nascondo dietro 'lo… - StefanoGuerrera : il fallimento totale della politica italiana con Mattarella favorito dopo che ha dichiarato di non volere il bis è… - lorepregliasco : Salvini apre al Mattarella bis. Secondo me sarebbe una sconfitta del sistema politico, ma più che altro il risulta… - MoranShasa : RT @NicolaRaiano: Rispetto ai nomi che circolavano, io preferivo di gran lunga il #Mattarella bis. La soluzione migliore in assoluto. Sicu… - alexdpl76 : RT @Smartitina: Mattarella bis per un annetto e poi Draghi al suo posto. Scommettiamo? -