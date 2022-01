Mattarella bis, favorevoli e contrari alla rielezione del Presidente della Repubblica (Di sabato 29 gennaio 2022) In questa giornata di svolta nelle votazioni, si va verso un Mattarella bis per l’elezione del Presidente della Repubblica. Ma non tutti i partiti e i leader politici sono d’accordo, al momento, a un nuovo settennato di Sergio Mattarella al Quirinale. Il Presidente della Repubblica in carica sarà probabilmente rieletto già nella giornata di oggi, ma vediamo i favorevoli e i contrari a Sergio Mattarella di nuovo Capo dello Stato. Mattarella bis: i favorevoli Il primo, nella giornata di oggi, a cambiare rotta su un Mattarella Bis è stato il leader della Lega, Matteo Salvini, che in mattinata ha avuto una lunga telefonata con il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 29 gennaio 2022) In questa giornata di svolta nelle votazioni, si va verso unbis per l’elezione del. Ma non tutti i partiti e i leader politici sono d’accordo, al momento, a un nuovo settennato di Sergioal Quirinale. Ilin carica sarà probabilmente rieletto già nella giornata di oggi, ma vediamo ie ia Sergiodi nuovo Capo dello Stato.bis: iIl primo, nella giornata di oggi, a cambiare rotta su unBis è stato il leaderLega, Matteo Salvini, che in mattinata ha avuto una lunga telefonata con il ...

lucianonobili : L’informazione muore ogni volta che un esponente #M5S esprime apprezzamento per il settannato di #Mattarella fino a… - CarloCalenda : Tutti saremmo molto sollevati da un bis di #Mattarella che tuttavia rappresenterebbe l’ennesimo fallimento della po… - lorepregliasco : Salvini apre al Mattarella bis. Secondo me sarebbe una sconfitta del sistema politico, ma più che altro il risulta… - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: Si è raggiunta un'intesa nel vertice di maggioranza sul bis per Sergio #Mattarella. Lo confermano fonti di maggioranza. - Antonio_DiSiena : #Mattarella bis. Cioè rimandare tutto a dopo le elezioni politiche. Con un parlamento meno numeroso e una maggiora… -