Matrimonio a prima vista 8 | in arrivo la nuova stagione | la data

Leggi su vesuvius

(Di sabato 29 gennaio 2022)8, inladel programma su Real time: ladi messa in onda. Inl’ottava edizione di un. Si tratta di un programma che tiene incollati allo schermi milioni di telespettatori. La produzione ha infatti deciso di registrare ben due stagioni all’anno. Ladel 2022 andrà in onda nell’arco di questi mesi e sono state rese note anche le varie coppie di, il noto programma di Real Time (via social)Le nuove puntate ...