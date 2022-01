Massimiliano Morra si sposa ma pensa ancora a lei? I rumors (Di sabato 29 gennaio 2022) L’attore Massimiliano Morra sa per convolare a nozze con l’attuale compagna, ma la storica ex torna a occupare i suoi pensieri. Massimiliano Morra, nonostante la carriera di attore, deve la sua notorietà prevalentemente alla sua partecipazione come concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. In quell’occasione, dovette condividere gli spazi con la ex (scoperta L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 29 gennaio 2022) L’attoresa per convolare a nozze con l’attuale compagna, ma la storica ex torna a occupare i suoi pensieri., nonostante la carriera di attore, deve la sua notorietà prevalentemente alla sua partecipazione come concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. In quell’occasione, dovette condividere gli spazi con la ex (scoperta L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Ina93575908 : Da Massimiliano Morra di 'Ciò riflettuto' A Delia Duran : 'Sono confusa Alfonso' , è un attimo ?????? #gfvip #soleilarmy - Fioldo1 : Non vorrei fare la Rosalinda della situazione ma Antonio mi dà delle fortissime Massimiliano Morra vibes... #GFvip - no_comment____r : RT @pa_sjj: Quanto rimpiango Massimiliano Morra voi non ne avete idea #gfvip - pa_sjj : Quanto rimpiango Massimiliano Morra voi non ne avete idea #gfvip - GiulianaBasile6 : RT @Annaru1994: @GrandeFratello Bhe arrivati a sto punto se questi sono vip... Io ho fatto la foto con Francesco Testa e Massimiliano Morra… -