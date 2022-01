Mamma Lucia muore di Covid nel giorno del funerale del figlio Denis (Di sabato 29 gennaio 2022) Lucia è morta nel giorno del funerale di suo figlio. La tragica notizia l'ha riporta il sito del Gazzettino . Lucia Gardellin viveva a Camponagara, in provincia di Venezia, ed era ricoverata in ... Leggi su leggo (Di sabato 29 gennaio 2022)è morta neldeldi suo. La tragica notizia l'ha riporta il sito del Gazzettino .Gardellin viveva a Camponagara, in provincia di Venezia, ed era ricoverata in ...

Ultime Notizie dalla rete : Mamma Lucia Mamma Lucia muore di Covid nel giorno del funerale del figlio Denis Lucia è morta nel giorno del funerale di suo figlio. La tragica notizia l'ha riporta il sito del Gazzettino . Lucia Gardellin viveva a Camponagara, in provincia di Venezia, ed era ricoverata in ospedale da più di un mese a Noale per una malattia al cuore. Purtroppo durante le degenza ospedaliera la sfortunata ...

