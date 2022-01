Lutto nel mondo del vino: è morta a 54 anni l'enologa Silvia Maestrelli (Di sabato 29 gennaio 2022) Firenze, 29 gennaio 2022 - Lutto nel mondo del vino : è morta ieri, venerdì 28 gennaio, a Milano, dopo una lunga malattia, all'età di 54 anni Silvia Maestrelli , enologa di origine toscana e milanese ... Leggi su lanazione (Di sabato 29 gennaio 2022) Firenze, 29 gennaio 2022 -neldel: èieri, venerdì 28 gennaio, a Milano, dopo una lunga malattia, all'età di 54di origine toscana e milanese ...

Advertising

qn_lanazione : Lutto nel mondo del vino: è morta a 54 anni l'enologa Silvia Maestrelli - ran966 : @anikeatable Capitato anche a me 15 anni di amicizia ed è sparita nel nulla. Chi dice che non è niente di sbaglia,… - SvSport1 : Lutto nel mondo arbitrale: è morto il valbormidese Gianfranco Rapetti, a, ex assistente di Alfredo Trentalange - Surabaya_Johnny : Ora basta, guarderò solo il Twitter NSFW e andrò a fare un giro, a rifugiarmi nel futile ché voglio comprarmi un ma… - newsbiella : Lutto per la morte di Adriano Multone, aveva 63 anni: conosciuto nel Biellese orientale -