Lutto al comune di Giugliano: muore la storica dipendente Fiorentina Porcelli

Un sabato triste per Giugliano: è morta la storica dipendente del comune Fiorentina Porcelli. Combatteva contro un brutto male da tempo: purtroppo, non è riuscita a vincere la propria battaglia. Fiorentina è stata ricoverata presso l'ospedale San Giuliano pochi giorni fa a causa di un malore. La donna era la sorella di Giulia, storica dipendente

