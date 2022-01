Luck | annunciata la data d’uscita del nuovo film Apple Original

(Di sabato 29 gennaio 2022)s e Skydance Animation hanno annunciato di recente che l’attesissimod’animazione. Il progetto uscirà in tutto il mondo il 5 agosto suTV+. Il lungometraggio racconta la storia di Sam Greenfield, la persona più sfortunata del mondo. Quando scopre la Terra della Fortuna, mai vista prima, deve unirsi alle creature magiche che la popolano per cambiare la sua sorte. Eva Noblezada (Hadestown, Miss Saigon, Yellow Rose) presterà la voce a Sam. Si tratta di una ragazza che, divenuta troppo grande per essere affia una famiglia, scopre la Terra della Fortuna iniziando una ricerca che potrebbe cambiare per sempre il suo destino., il cast delprogetto targatoTv+ Simon ...

Ultime Notizie dalla rete : Luck annunciata

Apple Original Films e Skydance Animation hanno annunciato oggi che il film d'animazione "Luck" uscirà in tutto il mondo il 5 agosto su Apple TV+. "Luck" racconta la storia di Sam Greenfield, la perso ...