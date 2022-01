Lo strazio del marito della commercialista suicida: «Giuliana amava il lavoro ma l’ha distrutta» (Di sabato 29 gennaio 2022) La donna al nono mese di gravidanza si è uccisa lanciandosi dal balcone mentre era al telefono con una collega Leggi su corriere (Di sabato 29 gennaio 2022) La donna al nono mese di gravidanza si è uccisa lanciandosi dal balcone mentre era al telefono con una collega

Advertising

andremaggio : @adrianobiondi la domanda per me dopo questo strazio Quirinale è “ma davvero conte pensa che sarà ancora il leader… - ElettraMarchet1 : @ArmoniosiAccent Ciao Isabella, il mio è morto tanto tempo fa, ma è sempre nella stanza vicina! e dopo tanto tempo… - infoitinterno : Lo strazio del marito della commercialista suicida: «Giuliana amava il lavoro ma l’ha distrutta» - GINA32451015 : RT @brunamar14: @LidaSezOlbia Dio che strazio...povera creatura ????grazie dal profondo del cuore angeli ?? - PaoloPomata : 'Maestro, non t’importa che siamo perduti?'. La fede non è il non fare questa domanda ma pur facendola, pur gridand… -