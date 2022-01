LIVE Virtus Bologna-Cremona 39-35, Serie A basket 2022 in DIRETTA: trascinata da Spagnolo la Vanoli riduce il gap (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39-35 1/2 McNeace. Fallo di Alibegovic su McNeace, squadre in bonus, liberi. 39-34 Intercettazione di Cordinier che si invola in campo aperto e si appoggia al tabellone. 37-34 Penetrazione centrale vincente di Spagnolo, -3 Cremona. 0/2 del classe 2003, 6’37” da giocare nel terzo quarto. Fallo di Alibegovic che manda in lunetta Spagnolo. 37-32 TRIPLA di Spagnolo. 37-29 Penetrazione centrale di Pajola con appoggio al tabellone. 35-29 2/2 Cournooh, 7’48” da giocare nel terzo quarto. Penetrazione centrale di Cournooh che subisce il fallo di Weems e andrà in lunetta con due liberi. 35-27 Il 6 della Segafredo completa il gioco da tre. 34-27 PAJOLA! Canestro con il fallo subito da McNeace. 32-27 Penetrazione di Spagnolo che porta ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39-35 1/2 McNeace. Fallo di Alibegovic su McNeace, squadre in bonus, liberi. 39-34 Intercettazione di Cordinier che si invola in campo aperto e si appoggia al tabellone. 37-34 Penetrazione centrale vincente di, -3. 0/2 del classe 2003, 6’37” da giocare nel terzo quarto. Fallo di Alibegovic che manda in lunetta. 37-32 TRIPLA di. 37-29 Penetrazione centrale di Pajola con appoggio al tabellone. 35-29 2/2 Cournooh, 7’48” da giocare nel terzo quarto. Penetrazione centrale di Cournooh che subisce il fallo di Weems e andrà in lunetta con due liberi. 35-27 Il 6 della Segafredo completa il gioco da tre. 34-27 PAJOLA! Canestro con il fallo subito da McNeace. 32-27 Penetrazione diche porta ...

