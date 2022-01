LIVE – Virtus Bologna-Cremona 30-15, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 29 gennaio 2022) La DIRETTA testuale di Virtus Segafredo Bologna-Vanoli basket Cremona, valida per la 18esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Gli uomini di Scariolo, dopo la sconfitta di inizio anno contro l’Olimpia, hanno raccolto tre vittorie di fila, mentre Cremona è tornata alla vittoria contro Venezia dopo quasi tre mesi. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 29 gennaio, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA IL PROGRAMMA DELLA 18^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Latestuale diSegafredo-Vanoli, valida per la 18esima giornata dellaA1di. Gli uomini di Scariolo, dopo la sconfitta di inizio anno contro l’Olimpia, hanno raccolto tre vittorie di fila, mentreè tornata alla vittoria contro Venezia dopo quasi tre mesi. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 29 gennaio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INIL PROGRAMMA DELLA 18^ GIORNATA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE ...

