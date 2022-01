LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2022 in DIRETTA: alle 11.30 si fa sul serio sulla Kandahar, Delago e Brignone puntano al podio (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.23 Parte in questo istante il primo apripista! Poco più di cinque minuti e la canadese Marie-Michele Gagnon alzerà il sipario sulla gara odierna. 11.20 A Garmisch-Partenkirchen, piccolo comune bavarese, il cielo è coperto e spira un po’ di vento che non dovrebbe infastidire le atlete. La temperatura si aggira intorno ai due gradi sopra lo 0. 11.17 Equilibrio quasi perfetto nella generale tra Mikaela Shiffrin (1026) e Petra Vlhova (1009). Ambedue le campionesse hanno disertato la trasferta tedesca al pari di Ester Ledecka, Lara Gut-Behrami e Breezy Johnson (infortunata) poiché la rassegna a cinque cerchi è ormai dietro l’angolo. 11.14 Ricordiamo che nella classifica di specialità guida Sofia Goggia (400) con ampio margine sull’austriaca Ramona Siebenhofer (264) e ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.23 Parte in questo istante il primo apripista! Poco più di cinque minuti e la canadese Marie-Michele Gagnon alzerà il sipariogara odierna. 11.20 A-Partenkirchen, piccolo comune bavarese, il cielo è coperto e spira un po’ di vento che non dovrebbe infastidire le atlete. La temperatura si aggira intorno ai due gradi sopra lo 0. 11.17 Equilibrio quasi perfetto nella generale tra Mikaela Shiffrin (1026) e Petra Vlhova (1009). Ambedue le campionesse hanno disertato la trasferta tedesca al pari di Ester Ledecka, Lara Gut-Behrami e Breezy Johnson (infortunata) poiché la rassegna a cinque cerchi è ormai dietro l’angolo. 11.14 Ricordiamo che nella classifica di specialità guida Sofia Goggia (400) con ampio margine sull’austriaca Ramona Siebenhofer (264) e ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Garmisch 2022 in DIRETTA: partenza alle 11.30. Nadia Delago pettorale 5 Brignone 19 -… - SkySport : Marcialonga, domenica 31 gennaio la 49^ edizione LIVE su Sky #SkySport #Sci #Marcialonga - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Garmisch 2022 in DIRETTA: si parte alle 11.30 i pettorali - #alpino #Discesa #Garmisch… - sportli26181512 : Marcialonga, domenica 31 gennaio la 49^ edizione LIVE su Sky: La celebre Ski-Marathon trentina live su Sky e in str… - sportcultura : Slalom U14 1° run #alpecimbrafischildrencup | VIDEO inizio #live #streaming ore 8:45 -