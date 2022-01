LIVE – Cisterna-Verona 1-1 (25-23, 20-25, 8-7): Superlega 2021/2022 volley in DIRETTA (Di sabato 29 gennaio 2022) La DIRETTA testuale di Top volley Cisterna-Verona volley, recupero della terza giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Scontro salvezza tra gli uomini di Soli, decimi a quota 17 punti, e gli scaligeri di Stoytchev, staccati di una lunghezza ma con una partita in più. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 29 gennaio. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL REGOLAMENTO DELLA Superlega 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Latestuale di Top, recupero della terza giornata di ritorno del campionato didimaschile. Scontro salvezza tra gli uomini di Soli, decimi a quota 17 punti, e gli scaligeri di Stoytchev, staccati di una lunghezza ma con una partita in più. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 29 gennaio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL REGOLAMENTO DELLATUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNA LA ...

Advertising

ManeeDesk : RT @VeronaVolley: ???????????????? Cisterna??Verona ??29 gennaio 2022 ?18.00 ??Palasport di Cisterna ??LIVE ON @Volleyball e @RaiSport #CombattiPe… - thebgurl_ : RT @VeronaVolley: ???????????????? Cisterna??Verona ??29 gennaio 2022 ?18.00 ??Palasport di Cisterna ??LIVE ON @Volleyball e @RaiSport #CombattiPe… - VeronaVolley : ???????????????? Cisterna??Verona ??29 gennaio 2022 ?18.00 ??Palasport di Cisterna ??LIVE ON @Volleyball e @RaiSport… - zazoomblog : LIVE – Cisterna-Taranto 0-1 (22-25 16-9): Superlega 2021-2022 volley in DIRETTA - #Cisterna-Taranto #(22-25 #16-9)… -