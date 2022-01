LIVE Burkina Faso-Tunisia | Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA | Aquile di Cartagine favorite contro gli Stalloni

(Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti nelladi, per i quarti di finale della. Le due squadre Una delle sorprese del torneo. Iladesso può anche permettersi di sognare almeno il terzo posto raggiunto nell’edizione del 2019. A parte il Camerun, con cui ha perso 2-1, ha affrontato avversari di parillo. L’1-0Capo Verde ai gironi ha dato lo slancio per la qualificazione alla fase finale, poi l’1-1 con l’Etiopia. Agli ottavi, superato il Gabon ai rigori, prima di beccare la rigenerata. Le ...

Advertising

Calciodiretta24 : Burkina Faso - Gabon: diretta live e risultato in tempo reale -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Burkina

Il Capo Verde é arrivato terzo nel Gruppo A a 4 punti, frutto delle vittorie di misura contro Etiopia eFaso e del pareggio per 1 - 1 contro il Camerun. Agli ottavi di finale ha vinto per 2 - ...Nel primo giorno si giocherannoFaso - Tunisia e Gambia - Camerun, nel secondo Senegal - ... PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTASU CALCIOMAGAZINE: QUALIFICAZIONI MONDIALI 22.00 Ecuador - ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live di Burkina Faso-Tunisia, per i quarti di finale della Coppa d'Africa 2022. Le due squadre Una dell ...Il secondo quarto di finale della Coppa d'Africa 2022 vedrà protagoniste quest'oggi 29 gennaio alle ore 20:00 Burkina Faso e Tunisia, alla caccia di un posto tra le migliori quattro e, dunque, in semi ...