L'ex Barcellona esalta Anguissa: "Il migliore della sua generazione"

André Frank Zambo Anguissa sta disputando ottime partite in Coppa d'Africa mettendo in mostra tutto il suo talento e facendo uscire fuori tutte le sue qualità. Il protagonista assoluto con la maglia della sua nazionale è proprio il numero 99 partenopeo che fa parlare di sé per le sue prestazioni che stanno aiutando la squadra ad arrivare sempre più lontano in Coppa. Ha stupito anche L'ex stella dell'Arsenal e del Barcellona: Alexandre Song. Il camerunense ex blaugrana, ha commentato così le prestazioni del connazionale tramite Instagram: "Il migliore della sua generazione!".

