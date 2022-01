(Di sabato 29 gennaio 2022) A febbraio, nome d'arte di Claudia Lagona diventerà mamma per la prima volta. La cantante,del compagno Pietro Palumbo, è aldi gravidanza e in un'intervista ha confidato ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @leggoit: #levante #incinta al nono mese: «Non cercavo la maternità. Quando l’ho scoperta l’ho accolta» - leggoit : #levante #incinta al nono mese: «Non cercavo la maternità. Quando l’ho scoperta l’ho accolta» - zazoomblog : Levante la confessione sulla maternità: “Ho scoperto di essere incinta al terzo mese” - #Levante #confessione… - Cosmopolitan_IT : Levante: «Non sarò una madre che sacrifica se stessa per i propri figli» - MauroGiubileo : RT @Curini: 'Quando ho scoperto di essere incinta era troppo tardi per prendere una strada diversa e l’ho accettata (WTF?!?), racconta la c… -

Ultime Notizie dalla rete : Levante incinta

A febbraio, nome d'arte di Claudia Lagona diventerà mamma per la prima volta. La cantante,del compagno Pietro Palumbo, è al nono mese di gravidanza e in un'intervista ha confidato che il lieto ......ha confessato dettagli e retroscena della sua prima gravidanza (il cui termine è previsto per il 15 febbraio) e ha svelato di aver scoperto di essere rimastasolamente al terzo mese.: ...A febbraio Levante, nome d’arte di Claudia Lagona diventerà mamma per la prima volta. La cantante, incinta del compagno Pietro Palumbo, è al nono mese di gravidanza e ...La cantautrice Levante ha raccontato i retroscena più sinceri riguardo la scoperta di essere incinta perché, nonostante la società ponga una forte tensione al riguardo, ci si deve sentire liberi di sc ...