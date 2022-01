L’Europa potrebbe rinunciare al gas russo almeno per un po’

Leggi su linkiesta

(Di sabato 29 gennaio 2022) Il clima al confine tra Russia e Ucraina è sempre più teso. I segnali in arrivo da Mosca non annunciano un miglioramento in tempi brevi e i leader occidentali si stanno preparando a ogni evenienza. I prossimi sviluppi di questa situazione non riguarderanno solo il tema della sicurezza, ma saranno anche economici e finanziari, certamente politici e anche energetici. Su quest’ultimo aspetto la preoccupazione maggiore da parte delriguarda la possibilità che Vladimir Putin decida di interrompere le forniture di gas da un momento all’altro. Una soluzione sicuramente verosimile, a questo punto, anche perché il flusso di gas che attraversa l’Ucraina è già stato ridotto da circa 100 a 50 metri cubi al giorno. La Russiaquindi alzare la posta decidendo per un’interruzione totale, esopportarne le ricadute economiche ...