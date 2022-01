Letta: "Nessuna obiezione su Belloni. Non c'era un accordo Lega-M5S" (Di domenica 30 gennaio 2022) Nella vicenda della candidatura di Elisabetta Belloni al Quirinale "tutto e' trasparente. Io considero che non ci sia stato un accordo preventivo tra Lega e M5S sulla operazione di cui dopo per via del corto circuito mediatico si parla ora. Un'operazione... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 30 gennaio 2022) Nella vicenda della candidatura di Elisabettaal Quirinale "tutto e' trasparente. Io considero che non ci sia stato unpreventivo trae M5S sulla operazione di cui dopo per via del corto circuito mediatico si parla ora. Un'operazione... Segui su affaritaliani.it

Advertising

shepontheweb : RT @Pezzadazienda: @lenuccia82 @PoliticaPerJedi @pdnetwork @EnricoLetta hai descritto benissimo il mio pensiero. io, personalmente, ho quas… - Piero43 : RT @Ecatetriformis: @Piero43 @LuciaDeVivo2 Ma quale credibilità (a parte qualche suo sparuto fan) ha Letta? La linea al pd la danno gli ult… - Ecatetriformis : @Piero43 @LuciaDeVivo2 Ma quale credibilità (a parte qualche suo sparuto fan) ha Letta? La linea al pd la danno gli… - ToninoCogoni : RT @florastr: aggiungo anche Letta in tv spiega la sua posizione: 'Io non ho obiezione che il capo dei servizi divenga Presidente della R… - Blackskorpion4 : RT @ardigiorgio: Dice Letta che lui era d’accordo sul nome belloni anche se non c’è mai stata nessuna lista. “Poi il nome è saltato perché… -