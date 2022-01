L’eterno candidato al Quirinale Amato | l’esordio da presidente della Consulta | «Parità di genere? Noi maschi abbiamo di che vergognarci»

Leggi su open.online

(Di sabato 29 gennaio 2022) «Non chiediamo al parlamento di risolvere qualcosa che è dentro di noi. Sulladiancora molto da fare». Giuliano, tra i nomi più “quirinabili”recente storia d’Italia, ha parlato in una conferenza stampa dopo la sua elezione aCorte Costituzionale.ha affrontato il temadisdi, ancora presente in Italia ed emersa in questi giorni nelle difficoltà del Parlamento a eleggere una donna alla presidenzaRepubblica. «Continuiamo a non essere pari», ha detto. «Continuiamo a vedere la donna dalla cintola in giù. Noidi che». Ma il ...