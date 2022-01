L'Eredità - Serata Sanremo: Andrea Saccone campione senza 'tempo' ma sbaglia il 'valzer' (Di sabato 29 gennaio 2022) Ha regalato emozioni a non finire, l'edizione speciale de L'Eredità dedicata al Festival di Sanremo. Flavio Insinna, proprio come avevamo anticipato, ha ritrovato in studio Ginevra Pisani e altre storiche professoresse del game show di Rai 1. Per giocare, invece, si sono rivisti alcuni dei sette campioni che più si sono distinti a L'Eredità. Massimo Cannoletta non ha partecipato come concorrente ma erano presenti anche Martina Crocchia e Diego Fanzaga. L'Eredità, ecco i sette campioni: si rivede Andrea Saccone L'Eredità - Speciale Sanremo si è aperta con il ballo di alcune professoresse che hanno fatto la storia della nota trasmissione. Flavio Insinna ha avuto modo di ritrovare anche Ginevra Pisani, che nel corso di questa edizione de ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 29 gennaio 2022) Ha regalato emozioni a non finire, l'edizione speciale de L'dedicata al Festival di. Flavio Insinna, proprio come avevamo anticipato, ha ritrovato in studio Ginevra Pisani e altre storiche professoresse del game show di Rai 1. Per giocare, invece, si sono rivisti alcuni dei sette campioni che più si sono distinti a L'. Massimo Cannoletta non ha partecipato come concorrente ma erano presenti anche Martina Crocchia e Diego Fanzaga. L', ecco i sette campioni: si rivedeL'- Specialesi è aperta con il ballo di alcune professoresse che hanno fatto la storia della nota trasmissione. Flavio Insinna ha avuto modo di ritrovare anche Ginevra Pisani, che nel corso di questa edizione de ...

Advertising

DiTopazio : RT @DiTopazio: Sono amareggiata per l' assenza di Massimo Cannoletta! Mi e ' mancato molto in questa serata speciale!#eredita - DiTopazio : Sono amareggiata per l' assenza di Massimo Cannoletta! Mi e ' mancato molto in questa serata speciale!#eredita - CIAfra73 : #AscoltiTV 28 gennaio 2022 · GFVip, L’eredità serata Sanremo, The Good Doctor e The Resident, Quarta Repubblica... - tvblogit : L’Eredità Serata Sanremo: una serata con poco ritmo e un’estenuante passerella di volti della rete. Rivelazione Spo… - norditalia2020 : RT @pisani_ginevra: È sempre bello tornare a casa, ancora di più per un’occasione speciale come questa… L’Eredità Serata Sanremo ??? Ci segu… -