Le prime parole di Sergio Mattarella da Presidente della Repubblica rieletto | “È senso di responsabilità”

(Di sabato 29 gennaio 2022) Sono arrivate ledicomedurante l’ottava votazione di questo sabato 29 gennaio. Il Capo di Stato, che resta così in carica, ha ripreso le stesse formule usate già durante l’inizio del suo prima settenato.bis, ledel vecchio/nuovoCirca un’ora dopo la proclamazione in Aula delCamera Roberto Fico, il secondopiù votato di sempre si è presentato nella sala del Quirinale per offrire le. Molto attese, considerando che più volte nel corso degli ultimi mesi ...

I doveri prevalgono sulle prospettive personali, ha detto il capo dello Stato. É il secondo capo di Stato più votato dopo Pertini Sergio Mattarella parla subito dopo aver ricevuto dalle mani del ...L'opposto di Settimo Milanese non è allearmi (due ori Juniores) e la sua fama è sempre ... E nelle"non vengo messa nelle condizioni di dare il massimo" forse c'è tutta l'amarezza per un ...Mattarella, parla il confermato presidente. Sergio Mattarella, confermato presidente della Repubblica, ha commentato la sua nuova elezione, ringraziando tutti per la fiducia espre ...«Sono stati giorni difficili, ringrazio i grandi elettori per la fiducia», sono state le prime parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo ...