Le mire della Cina sui porti italiani | il caso Trieste

Roma, 29 gen – Il premier Mario Draghi sta cercando di resistere alle ambizioni della Cina su Trieste, ma il ritorno di Zeno D'Agostino probabilmente porterà i progetti cinesi a guadagnare terreno ancora una volta nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia, il più grande porto commerciale d'Italia. Nel giugno 2020, il Tar del Lazio ha revocato la sospensione di D'Agostino da presidente dell'Autorità Portuale dell'Adriatico Orientale, che governa il porto di Trieste. L'Autorità anticorruzione italiana (Anac), aveva infatti sospeso D'Agostino a causa della preoccupazione che vi fosse conflitto di interessi con il suo altro ruolo di presidente del Trieste Passenger Terminal. La corte ha stabilito che le preoccupazioni dell'Anac erano infondate e basate su un'interpretazione errata delle ...

