Il nodo cruciale del lavoro è sempre in primo piano: e se il colosso giapponese Panasonic decide di dare ai suoi dipendenti più tempo libero per studiare, fare volontariato e dedicarsi ai propri hobby, introducendo una settimana lavorativa di quattro giorni, il dibattito sul tema resta centrale anche qui da noi. Se per una multinazionale un discorso di redistribuzione del lavoro può essere comprensibile e attuabile, lo è anche per attività diverse, più piccole o addirittura familiari? Il dibattito è aperto e la carta più alta questa settimana la mette sul tavolo Alain Locatelli, pasticcere-personaggio, bravissimo e dannato (almeno nella sua identità digitale), che ha deciso di aprire in pandemia un nuovo locale a Milano, e oggi sceglie di chiudere due giorni a settimana, scatenando una serie di commenti negativi (ma anche tante lodi) da parte degli affezionati ai suoi ...

Lavorare meno, lavorare senza croissant Linkiesta.it Quattro condanne per la fabbrica in Irpinia che ha provocato 33 decessi AGI - In fabbrica si favoleggiava anche di una piscina a disposizione di chi vi lavorava. E l'imprenditore Elio Graziano li rassicurava, i suoi operai: "C'è meno pericolo che nel bere un bicchiere d'a ...

Lavorare 4 giorni a settimana a parità di salario, il progetto pilota nel Regno Unito Test di una trentina di aziende, tra cui Canon e Panasonic, sulla settimana lavorativa a 32 ore con il “modello 100:80:100” ...

