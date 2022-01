L'autobus urta la pensilina della fermata: pioggia di vetri su un bambino di 9 anni (Di sabato 29 gennaio 2022) ANCONA - Lo specchio dell' autobus urta la parte superiore della pensilina che finisce in testa ad un bambino di 9 anni. L'incidente da brividi è accaduto in via Martiri della Resistenza lungo la ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 29 gennaio 2022) ANCONA - Lo specchio dell'la parte superioreche finisce in testa ad undi 9. L'incidente da brividi è accaduto in via MartiriResistenza lungo la ...

