Lakers | Vogel | Westbrook straordinario

Advertising

FuianoFederico : Vogel non sarà la causa di tutti i problemi dei Lakers, ma ci sta mettendo del suo. Che senso hanno i minuti a Brad… - GiovanniFreno1 : @rprat75 Non mi piace westbrook ma non è lui il male ne dei Lakers ne dì Vogel. Il male va cercato in altro. Dove? Facile - JacquesD10_ : Fossi in Vogel panchinerei LeBron e ADisney fino alla fine della regular season. Russell porta i lakers alla sesta/… - andreastoolbox : Mercato NBA, Lakers: se salta la panchina di Vogel il sostituto è Phil Handy | Sky Sport - sportli26181512 : Mercato NBA, Lakers: se salta la panchina di Vogel il sostituto è Phil Handy: Con la panchina di Frank Vogel che po… -

Ultime Notizie dalla rete : Lakers Vogel

Sky Sport

Il play fa segnare il maggior numero di punti (30) in un tempo nella storia deiNon è più un mistero che la panchina di coach Frankai Los Angelessia in bilico . Se fosse arrivata una sconfitta pesante contro gli Utah Jazz la scorsa settimana, infatti, la dirigenza gialloviola avrebbe optato per un cambio alla guida ...The Lakers head coach supported Russ's decision to go for the win instead of the tie in the final moments of Friday night's game against the Hornets.I Lakers perdono contro Charlotte allo Spectrum Center, ma sfiorano la rimonta grazie a Westbrook. Il play fa segnare il maggior numero di punti (30) in un tempo nella storia dei Lakers.