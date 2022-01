La tennista australiana Ashleigh Barty ha vinto gli Australian Open

(Di sabato 29 gennaio 2022)hagli, uno dei quattro tornei di tennis più importanti al mondo, che compongono il Grande Slam: ha battuto in finale la statunitense Danielle Collins in due set (6-3, 7-6), realizzando una rimonta notevole nel

La campionessa, numero 1 del Mondo, ha battuto in finale a Melbourne l'americana ... Barty è la primadi casa a vincere gli Australian Open 45 anni dopo il successo di Evonne ......in attività dopo Serena Williams ad aver vinto un major su tutte le superfici, dopo i trionfi sull'erba di Wimbledon nel 2021 e sulla terra rossa del Roland Garros del 2019. L'ha ...Ci sarà poi il giro d’onore. Da sottolineare il silenzio nella circostanza di Tiley, il capo di Tennis Australia. A seguire, la finale del doppio: l’Australia farà sicuramente il bis visto che la ...Ashleigh Barty ha vinto il titolo femminile degli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. La campionessa australiana, numero 1 del Mondo, ha battuto in finale a Melbourne l'americana ...