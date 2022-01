La Stampa: i 25 milioni al Napoli per Verdi si sono rivelati una trappola per Cairo e il Torino (Di sabato 29 gennaio 2022) Simone Verdi è finito in prestito alla Salernitana. La Stampa fa un bilancio dell’operazione del Torino e la definisce fallimentare. Verdi ci ha provato, ma ha fallito: questo il suo bilancio da quando, il 2 settembre del 2019, arrivò sotto la Mole con il peso addosso dell’investimento più caro nell’era Cairo. Tradotto: un’operazione complessiva di circa 25 milioni di euro con la stretta di mano tra il patron del Toro ed Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli, che, da lì a breve, si sarebbe trasformata in una trappola tecnica per lo stesso Cairo. Al Toro i più ricchi fanno flop in campo: se non un’equazione, quasi. Dal Toro se ne va Verdi dopo aver provato in tutti i modi a scrollarsi di dosso il peso dei 25 ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 29 gennaio 2022) Simoneè finito in prestito alla Salernitana. Lafa un bilancio dell’operazione dele la definisce fallimentare.ci ha provato, ma ha fallito: questo il suo bilancio da quando, il 2 settembre del 2019, arrivò sotto la Mole con il peso addosso dell’investimento più caro nell’era. Tradotto: un’operazione complessiva di circa 25di euro con la stretta di mano tra il patron del Toro ed Aurelio De Laurentiis, numero uno del, che, da lì a breve, si sarebbe trasformata in unatecnica per lo stesso. Al Toro i più ricchi fanno flop in campo: se non un’equazione, quasi. Dal Toro se ne vadopo aver provato in tutti i modi a scrollarsi di dosso il peso dei 25 ...

