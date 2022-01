La Sposa chiude i battenti domani con la morte di Italo? Anticipazioni della puntata del 30 gennaio (Di sabato 29 gennaio 2022) La Sposa chiude i battenti domani sera. Per Serena Rossi è arrivato il momento di dire addio alla sua Maria ma l’epilogo potrebbe sconvolgere ancora più di quanto è successo nelle scorse settimane. La giovane calabrese ha lasciato la sua terra per il bene della sua famiglia ma una volta arrivata al Nord si è trovata ad affrontare una vita che non si aspettava tra lavoro duro e un marito che l’ha mai voluta. Le cose sono cambiate in corsa e nella seconda puntata della fiction tra Maria e Italo è scoppiato l’amore. Maria adesso aspetta un figlio da Italo, lui ha ritrovato il sorriso dopo la morte della moglie mentre il piccolo Paolino ha avuto modo di tornare a scuola proprio grazie a lei. Ma è ... Leggi su optimagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Lasera. Per Serena Rossi è arrivato il momento di dire addio alla sua Maria ma l’epilogo potrebbe sconvolgere ancora più di quanto è successo nelle scorse settimane. La giovane calabrese ha lasciato la sua terra per il benesua famiglia ma una volta arrivata al Nord si è trovata ad affrontare una vita che non si aspettava tra lavoro duro e un marito che l’ha mai voluta. Le cose sono cambiate in corsa e nella secondafiction tra Maria eè scoppiato l’amore. Maria adesso aspetta un figlio da, lui ha ritrovato il sorriso dopo lamoglie mentre il piccolo Paolino ha avuto modo di tornare a scuola proprio grazie a lei. Ma è ...

