"La Sonnambula" di Bellini torna al San Carlo dopo 20 anni di assenza (Di sabato 29 gennaio 2022) Al Teatro di San Carlo, dopo il Successo della "Lucia" di Donizetti, la Sonnambula di Vincenzo Bellini dopo ben 20 anni di assenza. Domenica 30 gennaio alle 17, in forma di concerto. Tutto pronto dunque per Domenica 30 gennaio quando, alle 17.00, tornerà sul palcoscenico del teatro San Carlo un titolo assente da ben 20 anni:

ilmondodisuk : San Carlo/Dopo 20 anni, torna la sonnambula di Bellini. La (tormentata) favola d’amore di Amina e Elvino… - manuela_barbato : ALTernativa: La Sonnambula di Vincenzo Bellini - Teatro San Carlo 30 gennaio @teatrosancarlo @JessicaPrattSF… - CulturaSpettac3 : 'La Sonnambula', di Vincenzo Bellini, in forma di concerto, il 30 gennaio 2022 al Teatro San Carlo di Napoli -… - unconcionable : RT @teatrosancarlo: #GiudittaPasta. Per le sue straordinarie capacità vocali #Bellini scrisse il ruolo di Amina ne #LaSonnambula. Nel 1831… - Soprano_JPratt : RT @teatrosancarlo: #GiudittaPasta. Per le sue straordinarie capacità vocali #Bellini scrisse il ruolo di Amina ne #LaSonnambula. Nel 1831… -