La scommessa del Marocco sulla produzione di vaccini (Di sabato 29 gennaio 2022) La vulnerabilità dell'Africa in ambito sanitario si è palesata duramente durante l'attuale pandemia da coronavirus. Il continente africano è quello dove sono stati distribuiti meno vaccini e dove le campagne di immunizzazione stanno proseguendo a ritmi molto lenti. La risposta, secondo molti analisti, potrebbe passare dalla possibilità di produrre in loco le dosi. Far sviluppare InsideOver.

