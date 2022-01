La proclamazione del Presidente della Repubblica (Di sabato 29 gennaio 2022) La proclamazione avviene con tutta l'Aula e la presidenza in piedi. Non appena Fico ha letto che Mattarella ha incassato 759 voti è partito un applauso. Leggi su tg.la7 (Di sabato 29 gennaio 2022) Laavviene con tutta l'Aula e la presidenza in piedi. Non appena Fico ha letto che Mattarella ha incassato 759 voti è partito un applauso.

Advertising

fattoquotidiano : LA PROCLAMAZIONE UFFICIALE Per Mattarella 759 voti: è il secondo presidente più votato della storia… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: LA PROCLAMAZIONE UFFICIALE Per Mattarella 759 voti: è il secondo presidente più votato della storia - ferropausini : Oggi la proclamazione del nuovo presidente, mercoledi la proclamazione della regina d'Italia a Sanremo - darioderrico : RT @fattoquotidiano: LA PROCLAMAZIONE UFFICIALE Per Mattarella 759 voti: è il secondo presidente più votato della storia - tweetimpicci : MA QUESTA STA AL TELEFONO PURE DURANTE LA PROCLAMAZIONE DEL PRESIDENTE... SURREALE #mattarella -