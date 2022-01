La pillola anti-Covid in Italia da febbraio, l’Istituto Negri: «È per i fragili, eviterà casi gravi» (Di sabato 29 gennaio 2022) Intervista ad Antonio Clavenna, farmacologo, responsabile del laboratorio di Farmacoepidemiologia dell’Istituto Mario Negri: «È uno strumento importante, l’antivirale aiuterà a ridurre sensibilmente il rischio di ospedalizzazione e morte nei positivi soggetti a maggior rischio. Ci aspettiamo che il farmaco sia efficace anche contro la variante Omicron». Leggi su ecodibergamo (Di sabato 29 gennaio 2022) Intervista ad Antonio Clavenna, farmacologo, responsabile del laboratorio di Farmacoepidemiologia delMario: «È uno strumento importante, l’virale aiuterà a ridurre sensibilmente il rischio di ospedalizzazione e morte nei positivi soggetti a maggior rischio. Ci aspettiamo che il farmaco sia efficace anche contro la variante Omicron».

