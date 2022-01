La nuova mail-truffa sul “green pass sospeso” | allarme del Ministero della Salute

(Di sabato 29 gennaio 2022) Attraverso un post diffuso sui propri canali Social ilmette in guardia gli italiani sull’ultimaviache sta circolando in questi giorni. In particolare stanno circolando efalse da un mittente che si finge proprio il. “Se hai ricevuto un’econ oggetto “Attenzione: Certificazione verde Covid-19 sospesa”, inviata da “.pro.it” – si legge nel post – non proviene dal, ma si tratta di un tentativo di phishing”. Il phishing è un tipo dieffettuata su Internet attraverso la quale malintenzionati ...

"La tua certificazione verde Covid - 19 è stata sospesa per uso sospetto". Così comincia unatruffa (phishing) a tema green pass che sta circolando in queste ore. Falso mittente: ministero della Salute. L'abbiamo ricevuta anche noi e lo stesso ministero della Salute " quello vero " ...