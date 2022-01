La notte più lunga dell’anno, il regista: “Un film sull’umanità” (Di sabato 29 gennaio 2022) L'intervista video a Simone Aleandri che dirige Ambra Angiolini e Massimo Popolizio in un film di atmosfere e suggestioni: tutto si svolge nell'arco di una notte, in una Potenza decadente e crepuscolare. Un film sull'umanità, fatto di persone prima che di personaggi. Simone Aleandri non ha dubbi quando usa queste parole per definire il suo esordio a un lungometraggio di finzione, La notte più lunga dell'anno, in sala dal 27 gennaio. Scritto insieme a Andrea Di Consoli e ambientato a Potenza nell'arco di una sola notte, quella tra il 21 e il 22 dicembre, racconta senza mai farle incontrare le storie di quatto personalità: un politico navigato sull'orlo del baratro (Massimo Popolizio), una cubista, Luce, sfiancata dalla vita e che ha deciso di cambiare vita (Ambra Angiolini), un ragazzo ... Leggi su movieplayer (Di sabato 29 gennaio 2022) L'intervista video a Simone Aleandri che dirige Ambra Angiolini e Massimo Popolizio in undi atmosfere e suggestioni: tutto si svolge nell'arco di una, in una Potenza decadente e crepuscolare. Unsull'umanità, fatto di persone prima che di personaggi. Simone Aleandri non ha dubbi quando usa queste parole per definire il suo esordio a un lungometraggio di finzione, Lapiùdell'anno, in sala dal 27 gennaio. Scritto insieme a Andrea Di Consoli e ambientato a Potenza nell'arco di una sola, quella tra il 21 e il 22 dicembre, racconta senza mai farle incontrare le storie di quatto personalità: un politico navigato sull'orlo del baratro (Massimo Popolizio), una cubista, Luce, sfiancata dalla vita e che ha deciso di cambiare vita (Ambra Angiolini), un ragazzo ...

