La mail per certificazione verde sospesa dal Ministero della Salute è fake (Di sabato 29 gennaio 2022) Sta raggiungendo la casella di posta di molti italiani la mail per certificazione verde sospesa, apparentemente inviata da un indirizzo no-reply del Ministero della Salute. In questo particolare momento in cui il possesso del Green Pass è fondamentale in molti contesti lavorativi e non solo, sono in tanti ad allarmarsi e a credere alla missiva. Meglio dunque chiarire subito che siamo di fronte ad una comunicazione niente affatto ufficiale, piuttosto un tentativo di truffa ben organizzato e per questo motivo, molto pericoloso. La comunicazione truffaldina fa leva sulla paura di avere davvero la certificazione verde sospesa per qualche disguido tecnico. L'ignara vittima di turno viene invitata dunque a regolarizzare ...

