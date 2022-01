La Lazio tenta il colpo dall’Atalanta: pronto l’assalto al centrocampista nerazzurro! (Di sabato 29 gennaio 2022) La Lazio cerca rinforzi sul mercato. La stagione fino a questo momento non ha convinto molti scettici, i risultati altalenanti della squadra di Maurizio Sarri sono oggetto di critica nella capitale. Si cerca la svolta sul mercato, ma un diktat è comunque presente : prima bisogna cedere. Miranchuk-Atalanta Ecco allora che Vedat Muriqi dovrebbe lasciare nei prossimi giorni formello. I biancocelesti per rinforzare il reparto hanno buttato l’occhio in Serie A, sponda Bergamo. Piace Aleksey Miranchuk, trequartista che però fatica a trovare spazio alla corte di Gasperini. Igli Tare, ds laziale, sta trattando il calciatore, dialoghi con l’Atalanta sono all’ordine del giorno, il russo potrebbe arrivare in prestito, formula gradita alla Lazio. Leggi su rompipallone (Di sabato 29 gennaio 2022) Lacerca rinforzi sul mercato. La stagione fino a questo momento non ha convinto molti scettici, i risultati altalenanti della squadra di Maurizio Sarri sono oggetto di critica nella capitale. Si cerca la svolta sul mercato, ma un diktat è comunque presente : prima bisogna cedere. Miranchuk-Atalanta Ecco allora che Vedat Muriqi dovrebbe lasciare nei prossimi giorni formello. I biancocelesti per rinforzare il reparto hanno buttato l’occhio in Serie A, sponda Bergamo. Piace Aleksey Miranchuk, trequartista che però fatica a trovare spazio alla corte di Gasperini. Igli Tare, ds laziale, sta trattando il calciatore, dialoghi con l’Atalanta sono all’ordine del giorno, il russo potrebbe arrivare in prestito, formula gradita alla

