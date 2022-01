La katana leggendaria prodotta da Muramasa

Leggi su curiosauro

(Di sabato 29 gennaio 2022) Il nomeè famoso e venerato in tutto il Giappone. Sengoera infatti un leggendario fabbro giapponese vissuto nel periodo Muromachi, ossia intorno al XVI secolo. Viene considerato il fondatore della scuola, celebre per le sue spade indistruttibili e dal filo killer! Una katana, la famosa spada dei samurai (Pixabay) – curiosauro.itLe spade diNell’antica città di Ujiyamada (oggi conosciuta come Ise) esisteva una celebre scuola di fabbri, rinomata per lo straordinario filo delle sue lame. I più recenti lavori conosciuti della scuola risalgono al 1501. Per tradizione, si crede che il più grande fabbro dell’epoca si chiamasse Sengo, e che la sua officina abbia forgiato la katana più micidiale e pregiata della storia nipponica. Una spada demoniaca, secondo gli ...